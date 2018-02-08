В аэропорту Новосибирска пьяный дебошир подрался с полицейскими

НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который в новосибирском аэропорту "Толмачево" в нетрезвом состоянии оскорбил и набросился с кулаками на транспортных полицейских, сообщило в четверг Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным управления, 7 февраля сотрудники транспортной полиции в помещении аэропорта "Толмачево" заметили находившегося в алкогольном опьянении транзитного пассажира, который при попытке доставить его в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении публично оскорбил полицейского, а также ударил прибывшего для подкрепления второго стража порядка.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, находившегося транзитом в аэропорту "Толмачево". Он подозревается в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников транспортной полиции", — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.