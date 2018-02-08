Врио главы Дагестана заявил о желании навести порядок в республике

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках рабочего визита в Махачкалу встретился с врио главы республики Владимиром Васильевым, который заявил о своем желании "навести порядок" в регионе, сообщается на сайте СК РФ.

"Я хорошо помню, как Вы выехали в Кущевку, как Вы работали сутками, принимая людей. Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок", — приводятся слова Васильева на сайте СК.

Бастрыкин в свою очередь заметил, что дагестанские следователи СК РФ немало сделали "для обеспечения экономической безопасности в регионе" и, в целом, для безопасности граждан, заверив, что эта работа будет продолжена.

"Главная задача – совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан", — заявил Бастрыкин.

Стороны обсудили дальнейшую работу "в направлении противодействия противоправным проявлениям".