Источник назвал причину приостановки движения на голубой ветке метро

Буквы М у входа на станцию московского метро. архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. архивное фото

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Напряжение снималось в четверг днем на станции метро "Арбатская" голубой линии московского метро для проверки технического состояния поезда, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Что именно могло сломаться и сломалось ли, пока неясно.

"На станции метро "Арбатская" Филевской линии пришлось на время снять напряжение с контактного рельса, чтобы проверить техническое состояние подвижного состава", — сказал собеседник агентства, не уточняя деталей.

По его словам, движение прерывалось от "Александровского сада" до "Киевской". В 14.20 движение было восстановлено по штатной схеме. Обстоятельства ЧП выясняются.