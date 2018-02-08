Жена Белых считает приговор мужу смертельным

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Жена бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет колонии строгого режима за взятку, считает, что ее мужу будет сложно дожить до выхода на свободу.
"Пережить этап человеку с такими заболеваниями практически невозможно. И я до этого говорила, и говорю, что такой приговор для моего мужа подобен смерти", — сказала Екатерина Белых на пресс-конференции.
Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества. В четверг его адвокат Андрей Грохотов сообщил, что защита приговор обжаловала.
По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.