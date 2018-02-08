Жена Белых считает приговор мужу смертельным

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Жена бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет колонии строгого режима за взятку, считает, что ее мужу будет сложно дожить до выхода на свободу.

"Пережить этап человеку с такими заболеваниями практически невозможно. И я до этого говорила, и говорю, что такой приговор для моего мужа подобен смерти", — сказала Екатерина Белых на пресс-конференции.

Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества. В четверг его адвокат Андрей Грохотов сообщил, что защита приговор обжаловала.

Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011–2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.