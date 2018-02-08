При пожаре в Мытищах погибли два человека

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, погибли в результате пожара в Мытищах в доме на площади в 600 "квадратов", следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Сообщается, что в одном из частных домовладений в Мытищах произошло возгорание.

"По предварительным данным, двое погибших… Проводится доследственная проверка. Согласно предварительным данным, пожаром охвачена площадь в 600 квадратных метров. В настоящее время принимаются меры к тушению возгорания, после чего следователь приступит к осмотру места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.