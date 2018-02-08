Жителя Котласа оштрафовали на десять тысяч рублей за убийство кошки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №3 Котласского судебного района назначил 10 тысяч рублей штрафа жителю города Котлас Владимиру Хабарову, который, будучи в нетрезвом виде, жестоко расправился с кошкой своей знакомой, сообщает в четверг прокуратура Архангельской области.

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"В сентябре 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в хозяйственной постройке в Котласе, соорудил петлю из электрического провода и повесил в нее кошку, которую взял у своей знакомой. В этом положении им нанесено несколько ударов ножом животному, которое от полученных ранений погибло", — говорится в сообщении.

Как отмечает областное надзорное ведомство, мужчина "действовал из хулиганских побуждений, пренебрегал нормами морали, правилами поведения и осознавал противоправный характер своих действий".

В судебном заседании Хабаров полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, информирует прокуратура.

Ведомство уточняет, что в соответствии с изменениями в Уголовный кодекс, принятыми в конце декабря 2017 года, ужесточена ответственность за жестокое обращение с животными вплоть до реальных сроков лишения свободы. Однако к Хабарову эти нормы не применимы, поскольку преступление совершено в сентябре 2017 года.

Ранее в январе суд в республике Коми назначил наказание в виде одного года ограничения свободы местному жителю, который из-за обиды на свою знакомую "постирал" в стиральной машине ее кота, из-за чего животное погибло.

В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.