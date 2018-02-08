Восемь учеников пермской школы увезли в больницу из-за отравления

ПЕРМЬ, 8 фев — РИА Новости. Восемь учеников школы №19 Кировского района Перми отравились неизвестным веществом, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Дети жаловались на головокружение, тошноту и боли в животе. Симптомы они связывали с появлением неизвестного запаха. Фельдшер медицинского пункта вызвала скорую помощь.
В школу прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи.
"Осмотрен весь класс, госпитализировано три человека: один с предварительным диагнозом "гастрит", два — с вегетососудистой дистонией. Остальные ученики от госпитализации отказались", — рассказали РИА Новости в краевом Минздраве.
По предварительной версии, неприятный запах появился после того, как одна из учениц распылила в школе неизвестное вещество.
Специалисты Роспотребнадзора обследовали несколько помещений и взяли пробы. Результаты ведомство обещает сообщить позже.