Восемь учеников пермской школы увезли в больницу из-за отравления

ПЕРМЬ, 8 фев — РИА Новости. Восемь учеников школы №19 Кировского района Перми отравились неизвестным веществом, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Дети жаловались на головокружение, тошноту и боли в животе. Симптомы они связывали с появлением неизвестного запаха. Фельдшер медицинского пункта вызвала скорую помощь.

В школу прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи.

"Осмотрен весь класс, госпитализировано три человека: один с предварительным диагнозом "гастрит", два — с вегетососудистой дистонией. Остальные ученики от госпитализации отказались", — рассказали РИА Новости в краевом Минздраве.

По предварительной версии, неприятный запах появился после того, как одна из учениц распылила в школе неизвестное вещество.

Специалисты Роспотребнадзора обследовали несколько помещений и взяли пробы. Результаты ведомство обещает сообщить позже.