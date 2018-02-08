Трех жителей Заполярья будут судить за покушение на убийство

МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в похищении человека, вымогательстве денег и подготовке к убийству, передано в суд в Мурманской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Ксения Кошелюк.

Преступления были совершены почти 10 лет назад, мужчины были задержаны в мае 2016 года. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере", "похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также "организации приготовления к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений по найму".

Следователи полагают, что обвиняемые, 1976, 1985 и 1969 годов рождения, после смерти знакомого бизнесмена приехали в Краснодарский край к его отцу, где угрожали ему физической расправой, чтобы склонить к отказу от наследства, оставленного сыном, в пользу третьих лиц.

"Кроме того, злоумышленники, по предварительному сговору и из корыстных побуждений, в целях освобождения одного из обвиняемых от возврата еще одному бизнесмену города Мурманска крупной суммы долга, применив насилие, похитили того и перевезли на территорию пивзавода, расположенного в городе Кола Мурманской области, где насильно удерживали и избивали в течение длительного времени", — сообщила Кошелюк.

В результате один из обвиняемых в 2008 году совершил убийство похищенного бизнесмена. Впоследствии преступник скончался, и уголовное преследование было прекращено.

Следователи также полагают, что один из обвиняемых из корыстных побуждений на протяжении более 8 лет приискивал лиц и оружие, организовывал слежку для подготовки убийства брата ранее похищенного и убитого бизнесмена. Однако совершить убийство ему так и не удалось – киллер отказался от совершения преступления.

Следователи сообщают, что за несколько лет был проделан значительный объем следственных действий. Так, в рамках уголовного дела установлено и допрошено в качестве свидетелей более 100 человек, проведен большой объем трудоемких экспертиз, опознаний, очных ставок и других следственных действий, в том числе в других регионах России.

Уголовное дело направлено в Первомайский суд Мурманска, обвиняемым грозят длительные сроки заключения.