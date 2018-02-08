Во Владивостоке школы и детсады остались без воды из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Социальные объекты попали под отключение воды из-за масштабной аварии на водоводе во Владивостоке, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.

В четверг свыше 80 тысяч человек во Владивостоке остались без холодного водоснабжения. Специалисты Приморского водоканала ликвидируют порыв основного водовода, питающего большую часть города водой. На время устранения аварии Советский, Первореченский и часть Ленинского района Владивостока на сутки отключены от водоснабжения. Ориентировочно, воды не будет до 11.00 (04.00 мск) 9 февраля.

"Под отключение попали социально значимые объекты – детские сады и школы. Здесь создан запас воды, подвоз воды производится по требованию. Вода доставлена 12 водовозками по 8 кубометров", — говорится в сообщении.

К домам также подвозят воду. Управляющие компании оповестили жильцов о графике подвоза. Отопление и подача технической горячей воды в домах есть.

В 16.50 (09.50 мск) водовод переподключен по резервной линии. Ведутся земляные работы и откачка грунтовых вод. Затем будут проведены сварочные работы и заполнение водовода водой.