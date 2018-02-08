ФСИН опровергла сообщения об освобождении пожизненно осужденного по УДО

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Анвара Масалимова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство, освободили из колонии не по УДО, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве заявили, что Масалимова отпустили из колонии "Полярная сова" по решению Вологодского областного суда о переквалификации уголовного дела.

Отмечается, что Масалимов неоднократно обращался в суды с кассационными жалобами о смягчении приговора. В 2008 году суд изменил его приговор со статьи "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" на статью "Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств", которая предполагала лишение свободы от трех до десяти лет.

В июне 2016 года в колонию поступил оригинал постановления Вологодского областного суда об освобождении Масалимова "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного". В этот же день его выпустили.

Ранее "Московский комсомолец" рассказал о 63-летнем Анваре Масалимове, которого в начале 1990-х приговорили к расстрелу за жестокое убийство. В 1998 году ему заменили смертную казнь на пожизненный срок. На свободу он вышел в 2016 году.

По мнению адвоката Алексея Михальчика, освобождение Масалимова — признак гуманизации законодательства, на таких людях необязательно ставить крест. В то же время замглавы ОНК Москвы Ева Меркачева считает, что вышедший на свободу "в незнакомом ему мире может потеряться или вновь совершить преступление".