Житель Кургана получил девять лет колонии за убийство супруги из ревности

ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Кургана, приревновавшего жену, к 9 годам колонии строгого режима за ее убийство, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 15 октября 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Кургане выяснял отношения с супругой на почве ревности. Мужчина сдавил ее шею руками, отчего женщина потеряла сознание, после чего привязал обувные шнурки к дверной ручке шкафа и надел на шею супруги изготовленную петлю. Женщина умерла.

"Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Житель Кургана признан виновным в "убийстве", добавляет следствие.

Приговор не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.