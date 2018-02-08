На застрявшее во Владивостоке судно из КНДР доставили продукты

Флаг на корме северокорейского грузопассажирского судна Man Gyong Bong, который прибыл из Северной Кореи во Владивосток

Флаг на корме северокорейского грузопассажирского судна Man Gyong Bong, который прибыл из Северной Кореи во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Продукты питания доставили на судно из КНДР, которое восемь дней стоит во Владивостоке, экипаж сутки обходился без еды, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

Ранее в компании "ИнвестСтройТрест" РИА Новости рассказали, что теплоход Man Gyong Bong находится в акватории Владивостока с 31 января. Судно полтора дня стояло обесточенным, и капитан подал сигнал бедствия. После этого пограничники и таможенники оформили приход судна, затем Man Gyong Bong заправил танкер.

По словам директора "ИнвестСтройТреста" Владимира Баранова, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться. По словам Михаила Хмеля, 7 февраля на судне закончились продукты питания. При этом во Владивостокской таможне сообщили, что ведомство выявило признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong резолюции Совета Безопасности ООН номер 2397, которая запрещает КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под северокорейским флагом

"Еду доставили на судно", — рассказал Хмель. По его словам, экипаж просил 80 килограммов риса, яйца, говядину, свинину, картошку, чеснок.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.