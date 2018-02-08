В Югре задержали рецидивиста, обвиняемого в двойном убийстве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе задержали рецидивиста, который обвиняется в двойном убийстве, произошедшем в конце прошлого года, сообщили в четверг в региональном управлении СК РФ.

Ранее следователи сообщали, что в начале декабря 2017 года в обгоревшем охотничьем доме в Кондинском районе ХМАО были обнаружены тела двух мужчин, один из которых являлся владельцем домика. По данному факту в СУСК возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Подозреваемый, как подчеркивалось, скрылся с места преступления.

"Первого февраля 2018 года его местонахождение было установлено сотрудниками полиции. Мужчина был задержан в Советском районе, после чего доставлен к следователю. В ходе допроса задержанный рассказал, что 29 ноября 2017 года между ним и одним из потерпевших на фоне совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой он выстрелил в мужчину из ружья. Желая скрыть совершенное преступление, он выстрелил во второго потерпевшего, ставшего очевидцем убийства, после чего поджег избушку и скрылся", — заявили в следственном управлении.

В ведомстве также рассказали о допросе родственников погибших, согласно которому мужчина жил в охотничьем домике с разрешения владельца на протяжении примерно полутора лет. При этом он находился в розыске за совершение ряда преступлений.

"Хозяин избушки держал это в тайне и не сообщал в полицию о местонахождении разыскиваемого. В качестве платы он получал от беглеца часть улова и добытую на охоте дичь", — уточнили в следственном управлении.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, решением суда он заключен под стражу, добавили в СУСК.