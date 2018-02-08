Два жителя Таганрога пойдут под суд за попытку продать человека на органы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Таганрога Ростовской области, обвиняемых в попытке продать на органы живого человека за 1,5 миллиона рублей, сообщила журналистам представитель прокуратуры области.

По версии следствия, 29 августа 2017 года обвиняемые, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 миллиона рублей гражданина РФ "с целью дальнейшей эксплуатации в личных целях, изъятия у потерпевшего органов и тканей". После получения денег злоумышленники были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, следствию было известно о готовящемся преступлении, и покупателем выступило подставное лицо — сотрудник правоохранительных органов. Потерпевший остался жив, ему ничего не угрожает.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу", — сказал представитель областной прокуратуры.