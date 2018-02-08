В Иркутской области из-за пожара в кабине тепловоза погиб проводник

ИРКУТСК, 8 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован после пожара в кабине тепловоза на станции Зима в Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, пожар случился ночью 8 февраля на станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги.

"Произошло возгорание кабины тепловоза, прибывшего накануне вечером со станции Лена в составе грузового поезда № 2514 для прохождения текущего ремонта. В результате возгорания погиб один из сопровождавших тепловоз проводников, второй с признаками отравления угарным газом и термическими ожогами госпитализирован в городскую больницу", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании печи для обогрева кабины.