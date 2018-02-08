Источник сообщил о снятии обвинения с водителя чекиста по делу Захарченко

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следственный комитет РФ снял обвинения в пособничестве коррупции с водителя семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, скрывающегося от преследования по делу полковника Дмитрия Захарченко, сообщил РИА Новости знакомый с ходом расследования источник.

"СК РФ прекратил дело в отношении Виктора Клуженкова о пособничестве посредничеству во взяточничестве полковника Захарченко", — сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием следствия и адвоката Клуженкова РИА Новости на данный момент не располагает.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы продлил в рамках дела о взятке срок ареста Клуженкова до 21 марта 2018 года. Следователь, обосновывая продление ареста, заявил тогда, что по делу требуется дополнительно провести большой объем следственный действий, предъявить водителю обвинение в окончательной редакции, после чего ознакомить его с материалами и передать уголовное дело в суд. Однако, в итоге, дело в отношении водителя о взятке было прекращено.

Несмотря на снятие с Клуженкова этих обвинений, он останется в СИЗО: в отношении водителя расследуется дело о "пособничестве в самовольном оставлении службы" полковником Сениным.

По словам источника РИА Новости, полковник ФСБ скрылся из части, написал рапорт на увольнение, а затем уехал за границу. Клуженков, по мнению следствия, помог ему в этом.

Сенин также заочно обвиняется в том, что выступил посредником при передаче взятки в 800 тысяч долларов Дмитрию Захарченко от владельца ресторана "Ля Маре" через генерала полиции Алексея Лаушкина.

Клуженков вину не признает. Утверждает, что работал водителем (хоть и без официального трудоустройства) и в преступный сговор ни с кем не вступал.