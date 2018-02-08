Источник сообщил о снятии обвинения с водителя чекиста по делу Захарченко

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следственный комитет РФ снял обвинения в пособничестве коррупции с водителя семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, скрывающегося от преследования по делу полковника Дмитрия Захарченко, сообщил РИА Новости знакомый с ходом расследования источник.
Официальным комментарием следствия и адвоката Клуженкова РИА Новости на данный момент не располагает.
В декабре прошлого года Басманный суд Москвы продлил в рамках дела о взятке срок ареста Клуженкова до 21 марта 2018 года. Следователь, обосновывая продление ареста, заявил тогда, что по делу требуется дополнительно провести большой объем следственный действий, предъявить водителю обвинение в окончательной редакции, после чего ознакомить его с материалами и передать уголовное дело в суд. Однако, в итоге, дело в отношении водителя о взятке было прекращено.
Несмотря на снятие с Клуженкова этих обвинений, он останется в СИЗО: в отношении водителя расследуется дело о "пособничестве в самовольном оставлении службы" полковником Сениным.
Сенин также заочно обвиняется в том, что выступил посредником при передаче взятки в 800 тысяч долларов Дмитрию Захарченко от владельца ресторана "Ля Маре" через генерала полиции Алексея Лаушкина.
Клуженков вину не признает. Утверждает, что работал водителем (хоть и без официального трудоустройства) и в преступный сговор ни с кем не вступал.