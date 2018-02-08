Хабаровского экс-министра осудили за нарушения при строительстве для сирот

МОСКВА/ХАБАРОВСК, 8 фев — РИА Новости. Бывший министр строительства Хабаровского края получил 5,5 лет колонии общего режима за нерезультативное расходование бюджета при строительстве квартир для детей-сирот, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Следствием и судом установлено, что в 2013-2014 годах министр заключил контракты на строительство квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом комплексе "Твердохлебово" в селе Мирное. Общая сумма контрактов превышала 750 миллионов рублей. При заключении контрактов министр допустил нарушения законодательства, а также условий контрактов, что привело к неэффективному и нерезультативному расходованию бюджетных средств, а также нарушению прав детей, которые не смогли вовремя вселиться в квартиры.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего министра строительства Хабаровского края, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Превышение должностных полномочий"… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, речь идет об Андрее Попове, который покинул пост министра строительства края в июне 2014 года после критики со стороны дальневосточного полпреда Юрия Трутнева.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, генеральный директор ООО "Капитель", с которой министр неправомерно заключил государственные контракты на строительство квартир для детей-сирот и инвалидов, признан виновным в совершении растраты и мошенничестве, он осужден к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что подрядчик срок исполнения контракта нарушал и не выполнял оплаченные работы.

По данным прокуратуры, в настоящее время застройщик завершил строительство первой очереди жилого дома и передал в собственность Хабаровского края свыше 50 квартир, предназначенных для предоставления детям-сиротам.