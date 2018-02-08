Хабаровского экс-министра осудили за нарушения при строительстве для сирот

МОСКВА/ХАБАРОВСК, 8 фев — РИА Новости. Бывший министр строительства Хабаровского края получил 5,5 лет колонии общего режима за нерезультативное расходование бюджета при строительстве квартир для детей-сирот, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего министра строительства Хабаровского края, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Превышение должностных полномочий"… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, речь идет об Андрее Попове, который покинул пост министра строительства края в июне 2014 года после критики со стороны дальневосточного полпреда Юрия Трутнева.
По данным прокуратуры, в настоящее время застройщик завершил строительство первой очереди жилого дома и передал в собственность Хабаровского края свыше 50 квартир, предназначенных для предоставления детям-сиротам.