В Новосибирской области проведут проверку после гибели детей в яме

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Все города и поселки Новосибирской области после резонансного инцидента с гибелью двоих детей в оставленной коммунальщиками яме в течение недели проверят на наличие потенциально опасных коммунальных объектов, сообщает в четверг правительство региона.
"Всем органам местного самоуправления Новосибирской области в срок до 15 февраля предписано провести обследование территорий с целью выявления потенциально опасных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозных, и незамедлительно принять меры по их оборудованию в соответствии с требованиями безопасности", — привели в пресс-службе слова врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Кима.
Ранее сообщалось, что по поручению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова создана рабочая комиссия по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе. Ее возглавили врио заместителя председателя правительства региона Сергей Сёмка и врио министра региональной политики Игорь Яковлев.