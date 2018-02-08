В Новосибирской области проведут проверку после гибели детей в яме

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Все города и поселки Новосибирской области после резонансного инцидента с гибелью двоих детей в оставленной коммунальщиками яме в течение недели проверят на наличие потенциально опасных коммунальных объектов, сообщает в четверг правительство региона.

По данным СК, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань по улице Советской сотрудники муниципального предприятия "Коммунальное хозяйство" ремонтировали водопровод, в связи с чем вырыли яму глубиной не менее трех метров. После работ яму не закопали и не огородили должным образом, в результате вечером 2 февраля шестилетний и 11-летний братья упали в нее и утонули. Происшествие вызвало общественный резонанс, в отставку ушел глава райцентра.

"Всем органам местного самоуправления Новосибирской области в срок до 15 февраля предписано провести обследование территорий с целью выявления потенциально опасных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозных, и незамедлительно принять меры по их оборудованию в соответствии с требованиями безопасности", — привели в пресс-службе слова врио министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Кима.

Он отметил, что в органы местного самоуправления направлен перечень инструктивных документов по организации работ на объектах коммунальной инфраструктуры, будет проведена оценка проделанной работы. Кроме того, уже предложен механизм субсидирования за счет средств областного бюджета централизованного обучения персонала коммунальных предприятий сельских территорий.

Ранее сообщалось, что по поручению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова создана рабочая комиссия по изучению социально-экономической ситуации в Колыванском районе. Ее возглавили врио заместителя председателя правительства региона Сергей Сёмка и врио министра региональной политики Игорь Яковлев.