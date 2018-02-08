Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. 6 февраля 2018

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. 6 февраля 2018

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев — РИА Новости. Городской суд Южно-Сахалинска в очередной раз перенёс продолжение оглашения приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продолжение оглашения приговора состоится в 10.00 (02.00 мск) 9 февраля", — объявила судья Елена Поликина.

Оглашение приговора началось во вторник, в течение трёх дней судья анализировала доказательства гособвинения и защиты. Оглашение вердикта затянулось из-за большого количества преступных эпизодов, в которых обвиняются бывшие чиновники. В суде рассматривают 8 эпизодов взяток и один — легализации денег.

Хорошавина задержали на рабочем вместе в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Хорошавина обвиняют в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег.

Вместе с бывшим главой региона по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, с 2009 по 2015 год чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.