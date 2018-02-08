В Кемерово в общежитии произошел пожар

КЕМЕРОВО, 8 фев — РИА Новости. Более 20 человек эвакуировали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Кемерове, пять человек получили отравление продуктами горения, но уже отпущены из больницы.

По данным областного ГУ МЧС, инцидент произошел в среду в 15.29 (11.29 мск) в многоквартирном жилом доме на бульваре Строителей. Пожар локализован в 15.47, ликвидирован в 15.54 (11.54 мск). Всего к тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники.

"Пожарные вывели по задымленным коридорам в специальных устройствах девять человек, из них один ребенок. Еще 15 жильцов вышли самостоятельно. Причины пожара устанавливаются", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу.

По данным источника в местных медицинских кругах, большинство жителей отказались от госпитализации, пятеро были доставлены в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского.

"Пятеро были госпитализированы с отравлением продуктами горения в состоянии средней и легкой степени тяжести. На данный момент все уже выписаны", — сказал собеседник агентства.