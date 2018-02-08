На шахте "Осинниковская" в Кузбассе отчитались о работе после аварии

КЕМЕРОВО, 8 фев — РИА Новости. Процесс угледобычи на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области, где в ночь на четверг произошло обрушение породы, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал, продолжается в штатном режиме, сообщили РИА Новости в "Распадской угольной компании", под управлением которой находится предприятие.

По предварительным данным, во время выполнения работ по креплению кровли горной выработки в вентиляционном штреке произошел вывал горной массы. На момент обрушения породы под землей находились 125 работников, в том числе восемь были на аварийном участке, один из них травмирован, еще один скончался. Семь человек, включая пострадавшего, вывели на поверхность. Остальных не выводили, так как ничего не угрожало их жизни и здоровью, газовая обстановка на предприятии не нарушена.

"Добыча ведется в штатном режиме. Работа подготовительных забоев приостановлена до выяснения всех обстоятельств происшествия. Создана комиссия по расследованию причин происшествия. Семье погибшего и пострадавшему работнику оказывается вся необходимая помощь", — сказали в компании.

В обстоятельствах инцидента также разбирается региональное следственное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проверяет, как на предприятии соблюдалось законодательство об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и "Южкузбассуголь" (входят в состав Evraz).