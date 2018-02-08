Оператор застрявшего во Владивостоке судна из КНДР подаст на порт в суд

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Оператор судна из КНДР, которое неделю стоит во Владивостоке, намерен подавать в суд на капитана порта Владивостока из-за задержки теплохода, сообщил журналистам директор компании "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов.

Ранее Баранов рассказал РИА Новости, что теплоход Man Gyong Bong с экипажем из 30 человек находится в акватории Владивостока с 31 января, ему не дают пришвартоваться. По словам директора, судно полтора дня стояло обесточенным, поэтому капитан дал сигнал бедствия, а на следующий день — сигнал SOS. После этого, по словам заместителя гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаила Хмеля, пограничники и таможенники оформили приход судна, Man Gyong Bong заправил танкер.

Как сообщили во Владивостокской таможне, ведомство выявило признаки нарушения теплоходом Man Gyong Bong резолюции Совета Безопасности ООН номер 2397, которая запрещает КНДР поставки продовольствия с использованием морских судов, идущих под северокорейским флагом.

"Груз не санкционный, нет его в санкционных документах. Это отходы пищевых продуктов – корма для животных. Но есть суд в России — самый свободный, демократичный, а главное, справедливый, значит, будет суд. Пароход будет стоять, пока справедливость не восторжествует", — сказал Баранов.

Он уточнил, что будет подавать в суд на капитана порта, документы уже готовятся. "На судне все (30 человек) северокорейцы – от капитана до дневального", — отметил Баранов. По его словам, фрахтователь судна – северокорейская компания.

Накануне Man Gyong Bong дал очередной сигнал бедствия из-за отсутствия еды, сообщил оператор судна. "Сегодня в 13.30 таможня постановила, что разрешено продукты завозить… Еда лежит у меня в мешках. У нас есть судовой агент, который этим занимается", — сказал Баранов, добавив, что сегодня экипаж получит еду.

По его словам, компания планирует продолжать использовать линию для перевозки грузов между РФ и КНДР.

Он также сообщил, что в дальнейшем менять флаг на судне не намерены. "Фрахтователь судна – северокорейская компания. Сменить флаг, наверное, будет невозможно… Они трепетно относятся к этому вопросу", — заметил Баранов и рассказал, что моряки-северокорейцы регулярно собираются в большой каюте на судне для проведения политзанятий.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте "Владивосток — Раджин". В августе прошлого года запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.