Значительная часть Владивостока осталась без воды из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Значительная часть Владивостока осталась без воды из-за порыва водопровода, сообщает администрация Приморья.

"Специалисты Приморского водоканала ликвидируют порыв основного водовода, питающего большую часть Владивостока водой… Порыв трубы диаметром 1200 миллиметров произошёл ночью в районе улицы Цымлянской во Владивостоке", — говорится в сообщении.

Труба находится на глубине 5 метров. Сейчас с помощью гидромолота и экскаватора откапывают мёрзлый грунт, чтобы добраться до места порыва. После заменят лопнувший участок.

На время устранения аварии Советский, Первореченский и часть Ленинского района Владивостока на сутки отключены от водоснабжения. Ориентировочно воды не будет до 11.00 (04.00 мск) 9 февраля. На социально значимые объекты будет организован подвоз воды.