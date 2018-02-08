После гибели горняка при аварии на шахте в Кузбассе возбудили дело

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, где погиб один человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СК.

"По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи опрашивают очевидцев, выясняются обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевшего.

По данным МЧС, под землей в момент обрушения породы находились 125 человек, восемь из них были непосредственно на аварийном участке. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. Семь человек с аварийного участка, включая травмированного, вывели на поверхность. Работа шахты не останавливалась.

В обстоятельствах инцидента также разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и "Южкузбассуголь" (входят в состав Evraz).