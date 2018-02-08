На шахте в Кузбассе проверяют соблюдение норм безопасности после обрушения

КЕМЕРОВО, 8 фев — РИА Новости. Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовал проверку по факту группового несчастного случая, произошедшего в ночь на четверг на ООО "Шахта Осинниковская", в результате которого один человек погиб, ещё один пострадал, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На момент обрушения породы в шахте находились 125 работников, восемь из них были непосредственно на аварийном участке, один из них травмирован, ещё один скончался. Семь человек, включая пострадавшего, вывели на поверхность.

"Необходимости выведения остальных работников на поверхность не было, поскольку угроза их жизни и здоровью отсутствовала, газовая обстановка на предприятии не нарушена. По предварительным данным, во время выполнения работ по креплению кровли горной выработки в вентиляционном штреке произошёл вывал горной массы", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, диспетчер задействовал план ликвидации аварии, на шахту вызвали горноспасателей отряда ФГУП "Военизированная горноспасательная часть". Для расследования обстоятельств и причин несчастного случая создана комиссия.

"Кемеровским межрайонным прокурором по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по факту произошедшего группового несчастного случая организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля", — уточняется в сообщении.

В обстоятельствах происшествия также разбирается следственное управление СК РФ по Кемеровской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, выясняется причина смерти потерпевшего.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО "Распадская" и "Южкузбассуголь" (входят в состав Evraz).