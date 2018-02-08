Теплоход с пассажирами на борту застрял во льдах по пути в Корсаков

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Теплоход "Игорь Фархутдинов", который курсирует между Сахалином и Курилами, застрял во льдах вместе с пассажирами на борту, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска.

"Судно позиционируется ближе к берегам Японии, застряло во льдах. Теплоход идет с пассажирами в Корсаков, в районе тяжелая ледовая обстановка, он бьется во льдах. Пока за помощью к нам не обращались, но ситуацию с ним отслеживаем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, судно предназначено для прохода по льдам.

В пресс-службе областного правительства РИА Новости подтвердили, что, по предварительной информации, судно стоит во льдах. Подробности уточняются.

Комментарием судовладельца РИА Новости пока не располагает.