Теплоход с пассажирами на борту застрял во льдах по пути в Корсаков

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. Теплоход "Игорь Фархутдинов", который курсирует между Сахалином и Курилами, застрял во льдах вместе с пассажирами на борту, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска.
"Судно позиционируется ближе к берегам Японии, застряло во льдах. Теплоход идет с пассажирами в Корсаков, в районе тяжелая ледовая обстановка, он бьется во льдах. Пока за помощью к нам не обращались, но ситуацию с ним отслеживаем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, судно предназначено для прохода по льдам.
В пресс-службе областного правительства РИА Новости подтвердили, что, по предварительной информации, судно стоит во льдах. Подробности уточняются.
Комментарием судовладельца РИА Новости пока не располагает.