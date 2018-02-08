МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Избиения, поджоги машин и убийства — под маской сострадательных сотрудников фирм, оказывающих ритуальные услуги, могут скрываться настоящие бандиты. Контролирующие похоронное дело преступные группировки готовы на все в борьбе с конкурентами. О теневой стороне бизнеса на чужом горе — в материале РИА Новости.
Битва за клиента
Похоронный бизнес — один из самых криминальных в стране. Как и в любом другом деле, здесь острая конкуренция. "Ежедневно в российском городе-миллионнике умирает около 50 человек. И за каждого покойника ведется жесткая борьба. Все начинается с получения информации об умершем, которую сообщают либо медики, либо сотрудники правоохранительных органов, — рассказывает РИА Новости агент частной ритуальной фирмы Илья. — За одно такое сообщение похоронная организация платит 8-12 тысяч рублей. Естественно, эта сумма под видом других услуг автоматически закладывается в смету, которую в конечном итоге выставляют клиенту".
Любителей легкого заработка среди врачей и силовиков периодически разоблачают. Таких обычно просто увольняют с работы, но, бывает, отправляют на скамью подсудимых. В частности, на днях в Новосибирске к 4,5 года условно приговорили бывшего прапорщика полиции за торговлю сведениями об умерших. Суд установил, что за восемь месяцев он продал данные о 24 покойных за 188 тысяч рублей.
Для похоронного агента очень важна оперативность — прибыть к месту происшествия или в квартиру, где скончался человек, надо обязательно первым. Затем необходимо грамотно обработать убитую горем родню. Кроме психологических приемов, тут идет в ход целый набор уловок. Не вполне законных.
Случалось, клиентов запирали в офисе и силой принуждали к сотрудничеству. Неудивительно, что оказавшиеся в такой ситуации люди в конечном итоге соглашаются на все требования, выдвигаемые похоронщиками.
От избиений до убийств
Сотрудники ритуальных агентств не церемонятся не только со своими клиентами, но и с конкурентами. "В крупных городах сферы влияния в этом бизнесе давно поделены, но все равно постоянно возникают конфликты, — говорит агент одного из уральских похоронных бюро Виктор. — А если учесть, что некоторые организации возглавляют бывшие бандиты — из 1990-х, нетрудно представить, как они разрешают спорные ситуации".
Переквалифицировавшиеся в бизнесменов рэкетиры к переговорам не склонны. Действуют по-разному. "Избиения, порча имущества, поджог автомобилей, — перечисляет Виктор. — Поверьте, когда несколько агентов ругаются или дерутся между собой на вызове, это самое безобидное".
Похожая ситуация практически в любом мегаполисе. Доходит до убийств. Так, в 2014-м в самом центре Кургана застрелили местного криминального авторитета, владевшего долей в ритуальной фирме и контролировавшего одно из городских кладбищ. Незадолго до этого у фирмы появились серьезные конкуренты на рынке похоронных услуг. По одной из версий, это и стоило жизни лидеру преступного мира.
Кладбищенский спрут
Неотъемлемая и очень важная часть всей похоронной процедуры — выбор места на кладбище. По закону место предоставляется бесплатно. Однако некоторые предприимчивые работники погостов не гнушаются откровенным вымогательством денег за эту услугу. В том же Екатеринбурге в 2017-м Верх-Исетский районный суд приговорил к 10 годам строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей смотрителя Широкореченского кладбища. Его задержали после того, как он потребовал 200 тысяч рублей за место на погосте. Всего в уголовном деле насчитали девять эпизодов. Суммы взяток — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
"Кроме того, сотрудники кладбищ иногда завышают цены за рытье могил, — продолжает похоронный агент Илья. — Например, эта услуга стоит семь-восемь тысяч рублей, а они требуют 20-30 тысяч. Если клиент отказывается платить, могут намеренно затягивать работу. Пока не получат свое".
Так или иначе, люди смертны, и похоронный бизнес никуда не денется. Но одним смерть приносит горе, а другим — деньги, причем очень большие деньги.