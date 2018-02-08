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Происшествия

Деньги лопатой: как работает похоронная мафия

08:0008.02.2018
(обновлено: 08:17 08.02.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДед Хасан похоронен на Хованском кладбище в МосквеДед Хасан похоронен на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Избиения, поджоги машин и убийства — под маской сострадательных сотрудников фирм, оказывающих ритуальные услуги, могут скрываться настоящие бандиты. Контролирующие похоронное дело преступные группировки готовы на все в борьбе с конкурентами. О теневой стороне бизнеса на чужом горе — в материале РИА Новости.

Битва за клиента

Похоронный бизнес — один из самых криминальных в стране. Как и в любом другом деле, здесь острая конкуренция. "Ежедневно в российском городе-миллионнике умирает около 50 человек. И за каждого покойника ведется жесткая борьба. Все начинается с получения информации об умершем, которую сообщают либо медики, либо сотрудники правоохранительных органов, — рассказывает РИА Новости агент частной ритуальной фирмы Илья. — За одно такое сообщение похоронная организация платит 8-12 тысяч рублей. Естественно, эта сумма под видом других услуг автоматически закладывается в смету, которую в конечном итоге выставляют клиенту".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПохоронные товары. Архив
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Похоронные товары. Архив

Любителей легкого заработка среди врачей и силовиков периодически разоблачают. Таких обычно просто увольняют с работы, но, бывает, отправляют на скамью подсудимых. В частности, на днях в Новосибирске к 4,5 года условно приговорили бывшего прапорщика полиции за торговлю сведениями об умерших. Суд установил, что за восемь месяцев он продал данные о 24 покойных за 188 тысяч рублей.

Для похоронного агента очень важна оперативность — прибыть к месту происшествия или в квартиру, где скончался человек, надо обязательно первым. Затем необходимо грамотно обработать убитую горем родню. Кроме психологических приемов, тут идет в ход целый набор уловок. Не вполне законных.

Уголовное дело. Архивное фото
© Depositphotos / dianaduda
Во Владимире вынесли приговор по делу о продаже данных об умерших
"Удостоверения сотрудников некоторых частных фирм внешне сильно напоминают "корочки" муниципальной похоронной службы, — продолжает Илья. — Агенты показывают их, представляясь работниками городской организации, и сразу предлагают бесплатно увезти тело в морг. При этом они забирают паспорт покойного и просят расписаться в необходимых бумагах. Как правило, находящиеся в прострации люди соглашаются на все, лишь бы поскорее закончить эту процедуру". На следующий день выясняется, что фирма частная и ее услуги стоят недешево. "Если человек отказывается, ему не отдают паспорт умершего. А без паспорта нельзя ни забрать тело из морга, ни оформить свидетельство о смерти, — объясняет Илья. — Паспорт, конечно, готовы отдать, но только если клиент заплатит бешеные деньги за транспортировку покойного. Хотя ему еще вчера говорили, что это бесплатно. Цена услуги может доходить до нескольких десятков тысяч рублей".

Случалось, клиентов запирали в офисе и силой принуждали к сотрудничеству. Неудивительно, что оказавшиеся в такой ситуации люди в конечном итоге соглашаются на все требования, выдвигаемые похоронщиками.

© Depositphotos / photographee.euЖенщины на кладбище
© Depositphotos / photographee.eu
Женщины на кладбище

От избиений до убийств

Сотрудники ритуальных агентств не церемонятся не только со своими клиентами, но и с конкурентами. "В крупных городах сферы влияния в этом бизнесе давно поделены, но все равно постоянно возникают конфликты, — говорит агент одного из уральских похоронных бюро Виктор. — А если учесть, что некоторые организации возглавляют бывшие бандиты — из 1990-х, нетрудно представить, как они разрешают спорные ситуации".

Переквалифицировавшиеся в бизнесменов рэкетиры к переговорам не склонны. Действуют по-разному. "Избиения, порча имущества, поджог автомобилей, — перечисляет Виктор. — Поверьте, когда несколько агентов ругаются или дерутся между собой на вызове, это самое безобидное".

Ритуальные венки. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Халецкая
В Новгороде экс-полицейский продавал данные об умерших ритуальной службе
В Екатеринбурге продолжается громкое судебное разбирательство, получившее название "процесс над кладбищенской мафией". На скамье подсудимых — несколько сотрудников одной из похоронных фирм города. По версии следствия, они, чтобы запугать и вытеснить с рынка конкурентов, сожгли порядка десяти автомобилей. Фигуранты обвиняются сразу по нескольким тяжким статьям, включая разбой. Как рассказал РИА Новости сотрудник одного из местных ритуальных агентств Андрей, в городе за лидерство в похоронной индустрии развернулась самая настоящая война между двумя преступными группировками.

Похожая ситуация практически в любом мегаполисе. Доходит до убийств. Так, в 2014-м в самом центре Кургана застрелили местного криминального авторитета, владевшего долей в ритуальной фирме и контролировавшего одно из городских кладбищ. Незадолго до этого у фирмы появились серьезные конкуренты на рынке похоронных услуг. По одной из версий, это и стоило жизни лидеру преступного мира.

© РИА Новости / Денис ГуковПерейти в фотобанкМогила на одном из кладбищ Читы
© РИА Новости / Денис Гуков
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Могила на одном из кладбищ Читы

Кладбищенский спрут

Неотъемлемая и очень важная часть всей похоронной процедуры — выбор места на кладбище. По закону место предоставляется бесплатно. Однако некоторые предприимчивые работники погостов не гнушаются откровенным вымогательством денег за эту услугу. В том же Екатеринбурге в 2017-м Верх-Исетский районный суд приговорил к 10 годам строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей смотрителя Широкореченского кладбища. Его задержали после того, как он потребовал 200 тысяч рублей за место на погосте. Всего в уголовном деле насчитали девять эпизодов. Суммы взяток — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

"Кроме того, сотрудники кладбищ иногда завышают цены за рытье могил, — продолжает похоронный агент Илья. — Например, эта услуга стоит семь-восемь тысяч рублей, а они требуют 20-30 тысяч. Если клиент отказывается платить, могут намеренно затягивать работу. Пока не получат свое".

Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Евгений Луковцев
МВД: Хованское кладбище не находится под контролем этнических ОПГ
Пожалуй, самая известная история, связанная с похоронными войнами, — побоище на Хованском кладбище в Москве. Напомним: массовая драка между мигрантами, работающими копателями могил, и группой спортсменов произошла летом 2016-го. После резни, которая продолжалась почти час, в больницы доставили более 30 человек, трое погибли, около двадцати попали под следствие. В том числе и директор кладбища. По одной из версий, руководство решило избавиться от мигрантов, после того как они отказались отдавать часть своей зарплаты группировке, "крышующей" кладбище. Представители диаспор объясняют, что выходцы из Средней Азии занимались на кладбище рытьем могил, их уборкой и установкой памятников. За свои услуги мигранты брали гораздо меньше, чем администрация погоста, поэтому к ним обращались многие. 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМассовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Массовая драка на Хованском кладбище в Москве

Так или иначе, люди смертны, и похоронный бизнес никуда не денется. Но одним смерть приносит горе, а другим — деньги, причем очень большие деньги.

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