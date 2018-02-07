Под Тверью проверят данные о смерти мужчины из-за отказа скорой приехать

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти в Тверской области пациента, предположительно не дождавшегося приезда скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что следователи возбудили дело по факту смерти жителя Тверской области, которому медработники города Кимры якобы посоветовали принять таблетку вместо того, чтобы отправить к нему бригаду скорой помощи, а после положили пациента в коридоре поликлиники из-за отсутствия мест в палатах. В результате 1 февраля самочувствие мужчины ухудшилось, после чего его перевели в реанимацию, где вечером он скончался.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Тверской области проведет проверку по данному инциденту", — говорится в сообщении.