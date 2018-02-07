СК в Томске проверит данные о госпитализации школьника с обширными ожогами

НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Следователи в Томске начали проверку после размещения в местных СМИ информации о том, что ученик одной из местных школ госпитализирован с обширными ожогами тела, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ученик школы-интерната №22 получил серьезные ожоги после того, как на глазах у одноклассников на нем вспыхнула одежда.

"В настоящее время следователи следственного отдела по Советскому району Томска проводят проверку данной информации, в рамках которой выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.

Региональное информагентство "РИА Томск" со ссылкой на главу городского департамента образования Ольгу Васильеву сообщает, что инцидент с девятиклассником произошел еще 30 января. До окончания урока школьник вышел из кабинета и в помещении, где хранится верхняя одежда, баловался с зажигалкой, в результате чего на нем загорелась футболка. Педагог привлечена к дисциплинарной ответственности.

По данным издания, состояние ребенка сейчас стабильное, он находится в ожоговом отделении местной больницы.