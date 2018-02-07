В Москве арестовали предполагаемого поджигателя квартиры

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал до начала апреля мужчину, которого обвиняют в поджоге квартиры, где погибли его бывшие жена и теща, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Он уточнил, что фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом и в покушении на убийство.
Во вторник в квартире жилого дома на Новокосинской улице в Москве произошло возгорание. В квартире проживала семья из семи человек. В результате пожара пострадали три ребенка и их отчим с дедушкой, мама и бабушка погибли.
По данным следователей, бывший муж, дождавшись, когда все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат, после чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. СК сообщил, что мужчину задержали, во время допроса он признал вину в полном объеме.