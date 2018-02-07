В Москве арестовали предполагаемого поджигателя квартиры

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал до начала апреля мужчину, которого обвиняют в поджоге квартиры, где погибли его бывшие жена и теща, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Бондаренко В.Е. избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, а всего — по 5 апреля", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом и в покушении на убийство.

Во вторник в квартире жилого дома на Новокосинской улице в Москве произошло возгорание. В квартире проживала семья из семи человек. В результате пожара пострадали три ребенка и их отчим с дедушкой, мама и бабушка погибли.

Следствие установило, что в этот день в квартире находился бывший муж погибшей матери детей. СК отмечает, что после распития у него из ревности возник умысел на убийство находившихся в квартире.

По данным следователей, бывший муж, дождавшись, когда все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог стен и занавесок двух комнат, после чего вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. СК сообщил, что мужчину задержали, во время допроса он признал вину в полном объеме.