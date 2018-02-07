Пропавшую в Уфе студентку нашли мертвой в шахте лифта

УФА, 7 фев — РИА Новости. Студентку, пропавшую в Уфе, нашли мертвой в шахте лифта жилого дома, сообщает управление Следственного комитета по Башкирии.

Двадцатидвухлетняя студентка пятого курса медицинского университета пропала три недели назад. Утром 16 января она ушла из общежития на улице Мингажева, больше ее никто не видел. Родственники сообщили об исчезновении девушки в полицию, к розыскам привлекли волонтеров.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Причины гибели студентки установит судебно-медицинская экспертиза.