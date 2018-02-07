В УФССП по Дагестану опровергли информацию об обысках

Уголовное дело против чиновников в Дагестане (42)

МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Управление судебных приставов по Дагестану работает в штатном режиме, оперативные мероприятия не производятся, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что силовики в среду начали обыски и выемку документов в управлении Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

"Оперативные мероприятия в управлении судебных приставов по республике Дагестан не производятся, ведомство работает в штатном режиме", — рассказал собеседник агентства.