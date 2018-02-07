Новосибирские приставы нашли должника в мешке из-под картошки

НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Должник по кредитам в Новосибирске спрятался от судебных приставов в мешке из-под картошки, но выдал себя чиханием, сообщило в среду УФССП по региону.

В пресс-службе пояснили, что гражданин 1989 года рождения задолжал за потребительский кредит порядка 200 тысяч рублей. Судебные приставы пришли в квартиру, где должник проживал вместе с родителями.

"Служителей Фемиды встретила мама неплательщика, заявившая, что сына нет дома, и предложила проверить им это самостоятельно, впустив их в квартиру. Первым, что привлекло внимание судебных приставов, оказался стойкий аромат мужской туалетной воды. На кухне запах усилился, но ничего примечательного на первый взгляд там не оказалось, кроме стоящего возле батареи мешка с картофелем", — рассказали в управлении.

Приставы уже собирались уходить, как вдруг "мешок принялся чихать". Женщина пыталась сделать вид, что за плитой фыркает домашний питомец, но "судорожные попытки отвести внимание судебных приставов от мешка ни к чему не привели", мешок завалился на бок и из него показался должник в деловом костюме.

"Оказалось, что гражданин П. забронировал столик в ресторане, где его ждала возлюбленная, и неожиданный визит должностных лиц застал его врасплох. После этого судебные приставы описали бытовую технику, мебель и электронику неплательщика", — добавили в УФССП.