Новосибирские приставы нашли должника в мешке из-под картошки

НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Должник по кредитам в Новосибирске спрятался от судебных приставов в мешке из-под картошки, но выдал себя чиханием, сообщило в среду УФССП по региону.
"Служителей Фемиды встретила мама неплательщика, заявившая, что сына нет дома, и предложила проверить им это самостоятельно, впустив их в квартиру. Первым, что привлекло внимание судебных приставов, оказался стойкий аромат мужской туалетной воды. На кухне запах усилился, но ничего примечательного на первый взгляд там не оказалось, кроме стоящего возле батареи мешка с картофелем", — рассказали в управлении.
"Оказалось, что гражданин П. забронировал столик в ресторане, где его ждала возлюбленная, и неожиданный визит должностных лиц застал его врасплох. После этого судебные приставы описали бытовую технику, мебель и электронику неплательщика", — добавили в УФССП.