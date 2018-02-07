МАХАЧКАЛА, 7 фев — РИА Новости. Генпрокуратура РФ проводит плановую проверку в здании минфина Дагестана, сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее в среду источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что обыски и выемка документов проводятся в министерстве образования, министерстве финансов и министерстве здравоохранения Дагестана.

"Кроме плановой проверки, которую проводит Генпрокуратура РФ, других оперативных мероприятий в здании минфина нет", — сообщили РИА Новости в приемной Минфина.

В понедельник СК РФ сообщил о задержании Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы. Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.