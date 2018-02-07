Белых будет обжаловать приговор во всех инстанциях, рассказали в ОНК

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Осужденный на восемь лет колонии экс-губернатор Кировской области Никита Белых намерен обжаловать приговор во всех инстанциях, но пока рад тому, что все еще находится в больнице СИЗО "Матросская тишина", рассказала РИА Новости в среду зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Никита Белых намерен обжаловать приговор вплоть до самой высшей инстанции. Даже несмотря на, по его мнению, предвзятую судебную систему… Приговор, конечно, для него стал шоком", — отметила правозащитница.

Впрочем, по ее словам, "особого удивления" сам факт признания судом его вины удивления у экс-губернатора не вызвал.

"Пока же Никита Белых в быстром вынесении приговоре видит только один плюс: его перестали постоянно вывозить на суд, дорога куда в автозаке была настоящей пыткой и угрожала жизни. В тюремной лечебнице чувствует он себя намного лучше, благодарит медиков. Говорит, что хотел бы еще полечиться в "Матросской тишине", где, в отличие от "Лефортово", есть и медперсонал, и оборудование. По его словам, ему необходима МРТ головного мозга", — уточнила Меркачева.

По ее словам, Белых к судье, в отличие от следователя, относится хорошо: та "шла навстречу арестанту, разрешала свидания, помогла с бракосочетанием, звонила в "Лефортово", чтобы туда пускали адвоката".

В прошлый четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.