Белых будет обжаловать приговор во всех инстанциях, рассказали в ОНК

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Осужденный на восемь лет колонии экс-губернатор Кировской области Никита Белых намерен обжаловать приговор во всех инстанциях, но пока рад тому, что все еще находится в больнице СИЗО "Матросская тишина", рассказала РИА Новости в среду зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
Впрочем, по ее словам, "особого удивления" сам факт признания судом его вины удивления у экс-губернатора не вызвал.
"Пока же Никита Белых в быстром вынесении приговоре видит только один плюс: его перестали постоянно вывозить на суд, дорога куда в автозаке была настоящей пыткой и угрожала жизни. В тюремной лечебнице чувствует он себя намного лучше, благодарит медиков. Говорит, что хотел бы еще полечиться в "Матросской тишине", где, в отличие от "Лефортово", есть и медперсонал, и оборудование. По его словам, ему необходима МРТ головного мозга", — уточнила Меркачева.
В прошлый четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.