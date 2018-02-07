Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна в Татарстане

КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Жизни пятилетней девочки, выброшенной из окна третьего этажа дома в Набережных Челнах, ничего не угрожает, она проходит необходимое лечение, сообщил РИА Новости представитель Камского детского медицинского центра, куда госпитализирован ребенок.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, в ночь на 6 февраля в Набережных Челнах мужчина распивал спиртные напитки с сожительницей, у которой гостила 5-летняя внучка. В какой-то момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, как считает следствие, выбросил ребенка в окно. Очевидцы вызвали на место медработников. В больнице у ребенка были зафиксированы различные повреждения, в том числе перелом руки.

"Девочка находится в травматологическом отделении Камского детского медицинского центра, где проходит необходимое лечение. Угрожающей ее жизни ситуации нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что рядом с ребенком в больнице находится его мать.

Следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Причастность к совершению преступления он признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.