Школьник в Ленобласти утверждает, что учитель ударил его об стену

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Следователи в Ленинградкой области начали проверку по факту сотрясения мозга у школьника, который рассказал, что учитель на перемене схватил его за шею и ударил о стену, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"В Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования ребенка в школе. Мальчик, 2006 года рождения, рассказал матери, что во время перемены в школе один из учителей взял его за шею и ударил о стену. Медики оказали ребенку необходимую помощь и диагностировали сотрясение мозга", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.