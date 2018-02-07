МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мужчину, которого 11 лет искали по обвинению в сексуальном насилии в отношении ребенка в селе в Волгоградской области, задержали в Подмосковье, сообщает в среду Следственный комитет (СК) России.

По данным следствия, в ноябре 2007 года обвиняемый вместе со своими друзьями в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своему односельчанину, которого не оказалось дома. Пока хозяйка ходила искать супруга, один из незваных гостей, которые отказались покинуть дом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего сына женщины. Мать потерпевшего стала свидетелем преступления, когда вернулась, не найдя мужа.

Обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Заочно ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На протяжении 11 лет поиски мужчины не прекращались.

"Второго февраля 2018 года он был задержан в Московской области сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и Росгвардии. В ближайшее время мужчина будет этапирован в Волгоградскую область, где следователи регионального СК России проведут с мужчиной комплекс необходимых следственных действий", — сообщает СК.

По данным следствия, задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В общей сложности он отбыл в местах лишения свободы 7 лет, откуда освободился в декабре 2006 года, а менее чем через год вновь совершил особо тяжкое преступление в отношении ребенка.