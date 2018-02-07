МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мужчину, которого 11 лет искали по обвинению в сексуальном насилии в отношении ребенка в селе в Волгоградской области, задержали в Подмосковье, сообщает в среду Следственный комитет (СК) России.
Обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Заочно ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На протяжении 11 лет поиски мужчины не прекращались.
"Второго февраля 2018 года он был задержан в Московской области сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и Росгвардии. В ближайшее время мужчина будет этапирован в Волгоградскую область, где следователи регионального СК России проведут с мужчиной комплекс необходимых следственных действий", — сообщает СК.
По данным следствия, задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В общей сложности он отбыл в местах лишения свободы 7 лет, откуда освободился в декабре 2006 года, а менее чем через год вновь совершил особо тяжкое преступление в отношении ребенка.