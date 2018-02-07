В московском метро вышли из строя автоматы по продаже билетов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Московский метрополитен сообщает в среду о сбое в работе автоматов по продаже билетов на станциях, специалисты уже начали устранять неполадки.

"Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают. Мы работаем над устранением неполадок. Приносим извинения за доставленные неудобства. Московский метрополитен прилагает все усилия к тому, чтобы избежать очередей", — сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

Уточняется, что кассы метро переведены на усиленный режим, а на самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры или установлены мобильные экспресс-кассы.