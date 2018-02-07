В Кировской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Пять человек пострадали в среду в результате столкновения грузового автомобиля и рейсового автобуса в Кировской области, сообщило УМВД по региону.

Авария произошла в 9.30 мск на 384 километре федеральной автодороги "Вятка" в Орловском районе.

"Сегодня… произошло столкновение грузового автомобиля Scania и рейсового автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту "Орлов – Киров"… В результате происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы", — говорится в сообщении.

УМВД отмечает, что, по предварительным данным, 33-летний водитель грузовика неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигающимся автобусом. Оба транспортных средства двигались в сторону Кирова.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия, при которых произошла авария.