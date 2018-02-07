Адвокат Титиева обратился в суд с жалобой на бездействие следователей

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Защита арестованного в Чечне главы местного отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева пожаловалась в суд на бездействие следствия, связанного с выемкой записей систем видеонаблюдения во время задержания правозащитника, выдачи которых добивается адвокат, сообщается в среду на сайте правозащитной организации.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

"Адвокат Петр Заикин, представляющий интересы арестованного руководителя представительства правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева, подал жалобу в Шалинский городской суд. Он просит суд признать незаконным бездействие следователей по уголовному делу в отношении Титиева", — говорится в сообщении.

"Мемориал" напомнил, что еще 12 января адвокат подал ходатайство о выемке видеозаписей системы видеонаблюдения за территорией, прилегающей к зданию ОМВД Курчалоевского района, куда был доставлен задержанный 9 января Титиев, чтобы приобщить их в качестве доказательств к материалам уголовного дела.

"На настоящий момент, несмотря на то, что прошли установленные законом сроки, этого сделано не было", — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее правозащитники попросили взять под контроль Генпрокуратуры ход расследования событий, связанных с правозащитной организацией "Мемориал" и его сотрудниками, а также передать материал проверки по заявлению Титиева о преступлении, совершенном, по его утверждению, в отношении него полицейскими, из следственного управления СК РФ по Чеченской республике в вышестоящий следственный орган.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о "передаче наверх" дела Оюба Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие, напомнив об обращении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в МВД РФ с просьбой передать дело Оюба Титиева в ГУМВД РФ по СКФО. Кадыров заявил, что ему странно слышать подобные предложения, поскольку МВД РФ является цельной структурой, где каждый сотрудник действует как полномочный представитель этого ведомства, независимо от того, в каком регионе он находится.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.