Адвокат Титиева обратился в суд с жалобой на бездействие следователей

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Защита арестованного в Чечне главы местного отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева пожаловалась в суд на бездействие следствия, связанного с выемкой записей систем видеонаблюдения во время задержания правозащитника, выдачи которых добивается адвокат, сообщается в среду на сайте правозащитной организации.
"Адвокат Петр Заикин, представляющий интересы арестованного руководителя представительства правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева, подал жалобу в Шалинский городской суд. Он просит суд признать незаконным бездействие следователей по уголовному делу в отношении Титиева", — говорится в сообщении.
"Мемориал" напомнил, что еще 12 января адвокат подал ходатайство о выемке видеозаписей системы видеонаблюдения за территорией, прилегающей к зданию ОМВД Курчалоевского района, куда был доставлен задержанный 9 января Титиев, чтобы приобщить их в качестве доказательств к материалам уголовного дела.
Ранее правозащитники попросили взять под контроль Генпрокуратуры ход расследования событий, связанных с правозащитной организацией "Мемориал" и его сотрудниками, а также передать материал проверки по заявлению Титиева о преступлении, совершенном, по его утверждению, в отношении него полицейскими, из следственного управления СК РФ по Чеченской республике в вышестоящий следственный орган.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о "передаче наверх" дела Оюба Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие, напомнив об обращении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в МВД РФ с просьбой передать дело Оюба Титиева в ГУМВД РФ по СКФО. Кадыров заявил, что ему странно слышать подобные предложения, поскольку МВД РФ является цельной структурой, где каждый сотрудник действует как полномочный представитель этого ведомства, независимо от того, в каком регионе он находится.