Суд продлил арест депутата челябинской гордумы по делу о мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев — РИА Новости. Суд продлил срок содержания под стражей до 11 апреля депутату челябинской гордумы Андрею Пязоку, обвиняемому в хищении денег дольщиков при строительстве жилых домов, сообщила в среду пресс-служба Центральнго райсуда Челябинска.

По данным СК, в отношении учредителя ООО "Речелстрой", депутата челябинской гордумы Андрея Пязока было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в "мошенничестве". По версии следствия, в 2015–2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City в Челябинске. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

"В среду Центральным районным судом Челябинска вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Пязока… до 11 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

Следователь обосновывал продление срока ареста невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей и отсутствием оснований для изменения ему меры пресечения, уточняется в сообщении.

Обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, добавляется в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает суд.