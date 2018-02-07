МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ребенок, найденный рядом с убитыми родителями в Павловском Посаде, находится в стабильном состоянии, его судьбу решат органы опеки Москвы, сообщила пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что в подмосковном Павловском Посаде обнаружили убитыми мужа и жену, рядом плакал младенец — сейчас он в перинатальном центре, его жизни ничего не угрожает.

"В данный момент врачи оценивают состояние малышки как стабильное. Она переведена из реанимации в отделение терапии с диагнозами "переохлаждение" и "ушиб головы". Поскольку новорожденная появилась на свет в Москве, ее дальнейшую судьбу будет решать столичная служба опеки. Вероятно, ее передадут родственникам", — сказала Мишонова, чьи слова приводит пресс-служба.