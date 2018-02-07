В Москве полицейские изъяли более десяти килограммов героина

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Правоохранители изъяли более 10 килограммов героина у гражданина одной из республик Средней Азии в Москве, в настоящее время он арестован, приводится сообщение официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

"На Сколковском шоссе… задержан мужчина, у которого при личном досмотре изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения общей массой более 14 граммов. При обследовании автомашины, за рулем которой находился подозреваемый, полицейские обнаружили 4 полимерных пакета с аналогичным препаратом, которое… является наркотическим средством — героином общей массой более 10 килограммов", — рассказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьями "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Отмечается, что 36-летний гражданин одной из республик Средней Азии в настоящее время арестован.