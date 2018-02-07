Пермяк, убивший собаку и ранивший человека, проведет восемь лет в колонии

ПЕРМЬ, 7 фев — РИА Новости. Житель Перми приговорен к 8 годам колонии строгого режима за нанесение тяжких телесных повреждений прохожему и убийство собаки бывшей жены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

"Во время ссоры, желая досадить бывшей жене, мужчина отрубил голову комнатной собаке. После этого он напал с ножом на прохожего во дворе. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строго режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", — отметили в суде.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года. "Подсудимый вызвал скорую помощь для потерпевшего, сам позвонил в полицию и признался в содеянном, стал ожидать прибытия полиции в своей квартире, где и был задержан", — отмечается в уголовном деле.

Признанный виновным мужчина ранее был неоднократно судим. Опасный рецидив был учтен при вынесении приговора, поэтому суд ужесточил наказание.

В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.