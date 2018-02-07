Экс-замминистра и борца с коррупцией в КБР будут судить за взяточничество

НАЛЬЧИК, 7 фев — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы республиканского минсельхоза и начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД Нальчика, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, начальник ОЭБиПК УМВД России по Нальчику потребовал от начальника одного из отделов министерства сельского хозяйства КБР взятку в размере 2 миллионов рублей за прекращение проводимых в отношении чиновника оперативно-розыскных мероприятий. В ходе переговоров сумма взятки была снижена до 1 миллиона рублей, и, как отмечало следствие, полицейский предложил передать эти деньги через посредника — их общего знакомого — заместителя министра сельского хозяйства КБР. После того, как деньги были переданы, подозреваемые были задержаны. Замминистра был отстранен от должности.

"Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям "Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере" и "Покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере" УК РФ", — говорится в прокуратуры КБР. Санкции данных статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.