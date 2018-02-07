Экс-замминистра и борца с коррупцией в КБР будут судить за взяточничество

НАЛЬЧИК, 7 фев — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы республиканского минсельхоза и начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД Нальчика, говорится в сообщении надзорного ведомства.
"Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям "Покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере" и "Покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере" УК РФ", — говорится в прокуратуры КБР. Санкции данных статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.