В Татарстане осудили мотоциклиста за нападение на полицейского

КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Нижнекамский городской суд приговорил местного жителя к 4 годам колонии строгого режима за нападение на полицейского, получившего в результате перелом, сообщает МВД по Татарстану.
"Суд вынес приговор 34-летнему жителю села Городище, признав его виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти… Свою вину дважды судимый житель Нижнекамского района полностью признал. Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Как установлено следствием и судом, вечером 14 октября 2017 года осужденный, находясь за рулем мотоцикла при развороте у села Кармалы Нижнекамского района, не справился с управлением и перевернулся. Это заметили дежурившие поблизости сотрудники ГИБДД, поспешившие на помощь мотоциклисту. Травмы у водителя оказались незначительными, медицинская помощь не потребовалась.
В отношении задержанного были составлены соответствующие административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело.