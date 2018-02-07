В Татарстане осудили мотоциклиста за нападение на полицейского

КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Нижнекамский городской суд приговорил местного жителя к 4 годам колонии строгого режима за нападение на полицейского, получившего в результате перелом, сообщает МВД по Татарстану.

"Суд вынес приговор 34-летнему жителю села Городище, признав его виновным в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти… Свою вину дважды судимый житель Нижнекамского района полностью признал. Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Как установлено следствием и судом, вечером 14 октября 2017 года осужденный, находясь за рулем мотоцикла при развороте у села Кармалы Нижнекамского района, не справился с управлением и перевернулся. Это заметили дежурившие поблизости сотрудники ГИБДД, поспешившие на помощь мотоциклисту. Травмы у водителя оказались незначительными, медицинская помощь не потребовалась.

"Вместе с тем было очевидно что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. После этого он был задержан. Находясь в патрульном автомобиле, нарушитель начал вести себя агрессивно и требовать, чтобы его отпустили, а после ударил одного из полицейских ногой. Не успокоился задержанный и в отделе полиции, вновь напав на стража порядка. В результате у инспектора ДПС врачи диагностировали закрытый перелом кисти", — поясняет МВД.

В отношении задержанного были составлены соответствующие административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело.