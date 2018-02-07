Пьяный житель Кузбасса разбил банкомат из-за его медленной работы

КЕМЕРОВО, 7 фев — РИА Новости. Полицейские в кузбасском Междуреченске задержали дебошира, повредившего банкомат из-за его медленной работы, сообщил в среду областной главк МВД.

Правоохранители узнали об инциденте от представителей местного отделения коммерческого банка. Просмотрев съемки с камеры видеонаблюдения, полицейские установили и задержали 35-летнего злоумышленника.

"Он признался, что находясь в алкогольном опьянении, пришел снять деньги, но банкомат не реагировал на его запросы. Из-за медленной работы банкомата мужчина разозлился и несколько раз ударил по экрану. Разбив стекло, он повернулся к соседнему устройству, совершил необходимую операцию и покинул помещение", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сумма причиненного банку ущерба составила 60 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.