В Кабардино-Балкарии будут судить мужчину, "заминировавшего" метро в Москве

НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Чегемского района Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о бомбе, которая якобы была заложена в московском метро, сообщает надзорное ведомство региона.
11.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По данным прокуратуры, после этого звонка были произведены дополнительные проверки на станциях метро в Москве, в ходе обследования территорий которых взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу", — отмечает прокуратура.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей.