В Кабардино-Балкарии будут судить мужчину, "заминировавшего" метро в Москве

НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Чегемского района Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о бомбе, которая якобы была заложена в московском метро, сообщает надзорное ведомство региона.

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"Следствием установлено, что житель селения Нартан 2 сентября 2017 года по номеру "03" совершил звонок в отделение скорой помощи города Чегем и сообщил, что в метро Москвы заложена бомба", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, после этого звонка были произведены дополнительные проверки на станциях метро в Москве, в ходе обследования территорий которых взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу", — отмечает прокуратура.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей.