Жителей Югры осудят за кражу аккумулятора с одной машины ради угона другой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 фев — РИА Новости. Двое жителей Нижневартовска (ХМАО) предстанут перед судом за кражу аккумулятора, который они похитили, чтобы завести угоняемый автомобиль, сообщили в местной прокуратуре.

Инцидент произошел в середине ноября прошлого года. Молодые люди, выйдя ночью из кафе в состоянии опьянения, решили доехать до дома на припаркованном рядом чужом автомобиле. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, подойдя к машине, они не обнаружили в ней аккумуляторной батареи, после чего решили украсть ее из стоящей неподалеку "легковушки".

"Затем молодые люди завели двигатель автомобиля и уехали с места совершения преступления. Однако, не справившись с управлением автомобиля, допустили выезд на обочину с последующим его опрокидыванием. После чего были задержаны подъехавшими сотрудниками полиции", — отметили в надзорном ведомстве.

Ущерб, который оценил владелец пострадавшей машины, составил 170 тысяч рублей. Его, как подчеркивают в прокуратуре, молодые люди полностью возместили.

Кроме того, уточняется, что каждый из них обвиняется в угоне транспорта, при этом младший из угонщиков также предстанет перед судом по обвинению в краже.

"В настоящее время уголовное дело… направлено для рассмотрения по существу в Нижневартовский городской суд, который и определит меру ответственности обвиняемым", — добавили в прокуратуре, пояснив, что за инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.